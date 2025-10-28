FreeInnovGovHopeThrstX（FIGHTX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00011511 最低價 $ 0.00000554 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -9.30%

FreeInnovGovHopeThrstX（FIGHTX）目前實時價格為 $0.00000566。過去 24 小時內，FIGHTX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FIGHTX 的歷史最高價為 $ 0.00011511，歷史最低價為 $ 0.00000554。

從短期表現來看，FIGHTX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -9.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FreeInnovGovHopeThrstX（FIGHTX）市場資訊

市值 $ 5.66K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.66K 流通量 999.91M 總供應量 999,914,913.72

FreeInnovGovHopeThrstX 的目前市值為 $ 5.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FIGHTX 的流通量為 999.91M，總供應量是 999914913.72，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.66K。