Freedomcoin 圖標

Freedomcoin 價格 (FREED)

USD

Freedomcoin (FREED) 實時價格圖表

$0.01920242
$0.01920242$0.01920242
-6.30%(1D)

今天 Freedomcoin (FREED) 的價格

今天 Freedomcoin (FREED) 的實時價格爲 0.01920242 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FREED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Freedomcoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 381.40 USD
- Freedomcoin 當天價格變化爲 -6.33%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Freedomcoin (FREED) 價格表現 USD

今天內，Freedomcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00129921311353628
在過去30天內，Freedomcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0093473597
在過去60天內，Freedomcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0163627315
在過去90天內，Freedomcoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00129921311353628-6.33%
30天$ -0.0093473597-48.67%
60天$ +0.0163627315+85.21%
90天$ 0--

Freedomcoin (FREED) 價格分析

Freedomcoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01892228
$ 0.01892228$ 0.01892228

$ 0.02108828
$ 0.02108828$ 0.02108828

$ 2.92
$ 2.92$ 2.92

+0.10%

-6.33%

-2.75%

Freedomcoin (FREED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 381.40
$ 381.40$ 381.40

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什麼是Freedomcoin (FREED)

Freedomcoin (FREED) describes itself as a cryptocurrency supporting its conservative followers and Patriots. Freedomcoin's crowdfunding blockchain provides funding and recognition for Patriots utilizing PatriotNodes and PoS mining.

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Freedomcoin (FREED) 資源

官網

大家還在問：關於 Freedomcoin (FREED) 的其他問題

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FREED 兌換爲當地貨幣

1 FREED 兌換 AUD
A$0.0309158962
1 FREED 兌換 GBP
0.0157459844
1 FREED 兌換 EUR
0.0186263474
1 FREED 兌換 USD
$0.01920242
1 FREED 兌換 MYR
RM0.08641089
1 FREED 兌換 TRY
0.6803417406
1 FREED 兌換 JPY
¥3.0007621734
1 FREED 兌換 RUB
1.9680560258
1 FREED 兌換 INR
1.6625455236
1 FREED 兌換 IDR
Rp314.7937201248
1 FREED 兌換 PHP
1.124301691
1 FREED 兌換 EGP
￡E.0.967801968
1 FREED 兌換 BRL
R$0.117134762
1 FREED 兌換 CAD
C$0.0276514848
1 FREED 兌換 BDT
2.33309403
1 FREED 兌換 NGN
29.9102654646
1 FREED 兌換 UAH
0.8086139062
1 FREED 兌換 VES
Bs1.03693068
1 FREED 兌換 PKR
Rs5.3532506476
1 FREED 兌換 KZT
10.1922604876
1 FREED 兌換 THB
฿0.6603712238
1 FREED 兌換 TWD
NT$0.6315675938
1 FREED 兌換 CHF
Fr0.0174742022
1 FREED 兌換 HKD
HK$0.1493948276
1 FREED 兌換 MAD
.د.م0.1927922968