Free Republic of Verdis（VERDIS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00000894 24H最高價 $ 0.00000926 歷史最高 $ 0.00025723 最低價 $ 0.00000722 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） +1.22% 漲跌幅（7D） +18.73%

Free Republic of Verdis（VERDIS）目前實時價格為 $0.00000911。過去 24 小時內，VERDIS 的交易價格在 $ 0.00000894 至 $ 0.00000926 之間波動，市場活躍度顯著。VERDIS 的歷史最高價為 $ 0.00025723，歷史最低價為 $ 0.00000722。

從短期表現來看，VERDIS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 +1.22%，過去 7 天內累計變動為 +18.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Free Republic of Verdis（VERDIS）市場資訊

市值 $ 9.10K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 9.10K 流通量 998.55M 總供應量 998,549,591.3465781

Free Republic of Verdis 的目前市值為 $ 9.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VERDIS 的流通量為 998.55M，總供應量是 998549591.3465781，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.10K。