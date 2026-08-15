Frax Staked frxUSD 今日價格

Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) 今日實時價格為 $ 1.21，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 SFRXUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.21 每 SFRXUSD。

Frax Staked frxUSD 目前市值在 $ 34,627,188 排名第 #-，流通供應量為 28.72M SFRXUSD。過去 24 小時內，SFRXUSD 的交易價格在 $ 1.21（低點）和 $ 1.21（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.29，而歷史最低價為 $ 1.056。

短期表現方面，SFRXUSD 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 138.58K。

Frax Staked frxUSD（SFRXUSD）市場資訊

市值 $ 34.63M$ 34.63M $ 34.63M 成交量（24H） $ 138.58K$ 138.58K $ 138.58K 完全稀釋市值 $ 34.63M$ 34.63M $ 34.63M 流通量 28.72M 28.72M 28.72M 總供應量 28,717,262.53837488 28,717,262.53837488 28,717,262.53837488

Frax Staked frxUSD 的目前市值為 $ 34.63M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 138.58K。SFRXUSD 的流通量為 28.72M，總供應量是 28717262.53837488，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.63M。