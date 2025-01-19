Frax Price Index 圖標

Frax Price Index 價格 (FPI)

USD

Frax Price Index (FPI) 實時價格圖表

$1.15
$1.15$1.15
+1.70%(1D)

今天 Frax Price Index (FPI) 的價格

今天 Frax Price Index (FPI) 的實時價格爲 1.15 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FPI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Frax Price Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.64K USD
- Frax Price Index 當天價格變化爲 +1.72%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 FPI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FPI 價格信息的首選平臺。

Frax Price Index (FPI) 價格表現 USD

今天內，Frax Price Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01946482
在過去30天內，Frax Price Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0640246400
在過去60天內，Frax Price Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0357547650
在過去90天內，Frax Price Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01946482+1.72%
30天$ +0.0640246400+5.57%
60天$ +0.0357547650+3.11%
90天$ 0--

Frax Price Index (FPI) 價格分析

Frax Price Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

+0.00%

+1.72%

+3.49%

Frax Price Index (FPI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.64K
$ 5.64K$ 5.64K

0.00
0.00 0.00

什麼是Frax Price Index (FPI)

The Frax Price Index is a protocol within the Frax ecosystem. The system will adjust every month according to an on-chain Consumer Price Index oracle so that holders of the FPI will increase their dollar-denominated value each month according to the reported CPI increase

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Frax Price Index (FPI) 資源

官網

大家還在問：關於 Frax Price Index (FPI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FPI 兌換爲當地貨幣

1 FPI 兌換 AUD
A$1.8515
1 FPI 兌換 GBP
0.943
1 FPI 兌換 EUR
1.1155
1 FPI 兌換 USD
$1.15
1 FPI 兌換 MYR
RM5.175
1 FPI 兌換 TRY
40.7445
1 FPI 兌換 JPY
¥179.7105
1 FPI 兌換 RUB
117.8635
1 FPI 兌換 INR
99.567
1 FPI 兌換 IDR
Rp18,852.456
1 FPI 兌換 PHP
67.3325
1 FPI 兌換 EGP
￡E.57.96
1 FPI 兌換 BRL
R$7.015
1 FPI 兌換 CAD
C$1.656
1 FPI 兌換 BDT
139.725
1 FPI 兌換 NGN
1,791.2745
1 FPI 兌換 UAH
48.4265
1 FPI 兌換 VES
Bs62.1
1 FPI 兌換 PKR
Rs320.597
1 FPI 兌換 KZT
610.397
1 FPI 兌換 THB
฿39.5485
1 FPI 兌換 TWD
NT$37.8235
1 FPI 兌換 CHF
Fr1.0465
1 FPI 兌換 HKD
HK$8.947
1 FPI 兌換 MAD
.د.م11.546