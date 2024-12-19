Frax 圖標

Frax 價格 (FRAX)

USD

Frax (FRAX) 實時價格圖表

$0.996201
$0.996201$0.996201
0.00%(1D)

今天 Frax (FRAX) 的價格

今天 Frax (FRAX) 的實時價格爲 0.996111 USD。目前其市值爲 $ 646.48M USD。FRAX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Frax 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.28M USD
- Frax 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 649.43M USD

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Frax (FRAX) 價格表現 USD

今天內，Frax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008362633018019
在過去30天內，Frax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001064842
在過去60天內，Frax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010865578
在過去90天內，Frax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000136225770682

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0008362633018019-0.08%
30天$ +0.0001064842+0.01%
60天$ -0.0010865578-0.10%
90天$ +0.0000136225770682+0.00%

Frax (FRAX) 價格分析

Frax 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.977294
$ 0.977294$ 0.977294

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

-0.17%

-0.08%

+0.03%

Frax (FRAX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 646.48M
$ 646.48M$ 646.48M

$ 15.28M
$ 15.28M$ 15.28M

649.43M
649.43M 649.43M

什麼是Frax (FRAX)

The first fractional-algorithmic stablecoin

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Frax (FRAX) 資源

官網

大家還在問：關於 Frax (FRAX) 的其他問題

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FRAX 兌換爲當地貨幣

1 FRAX 兌換 AUD
A$1.5937776
1 FRAX 兌換 GBP
0.78692769
1 FRAX 兌換 EUR
0.95626656
1 FRAX 兌換 USD
$0.996111
1 FRAX 兌換 MYR
RM4.4824995
1 FRAX 兌換 TRY
34.93361277
1 FRAX 兌換 JPY
¥156.22008813
1 FRAX 兌換 RUB
102.94807185
1 FRAX 兌換 INR
84.78896832
1 FRAX 兌換 IDR
Rp16,329.68591184
1 FRAX 兌換 PHP
58.82035455
1 FRAX 兌換 EGP
￡E.50.71201101
1 FRAX 兌換 BRL
R$6.2754993
1 FRAX 兌換 CAD
C$1.42443873
1 FRAX 兌換 BDT
119.0352645
1 FRAX 兌換 NGN
1,549.1518272
1 FRAX 兌換 UAH
41.80677867
1 FRAX 兌換 VES
Bs49.80555
1 FRAX 兌換 PKR
Rs277.15792464
1 FRAX 兌換 KZT
520.69710303
1 FRAX 兌換 THB
฿34.37579061
1 FRAX 兌換 TWD
NT$32.51306304
1 FRAX 兌換 CHF
Fr0.88653879
1 FRAX 兌換 HKD
HK$7.73978247
1 FRAX 兌換 MAD
.د.م9.94118778