Frankencoin 圖標

Frankencoin 價格 (ZCHF)

USD

Frankencoin (ZCHF) 實時價格圖表

$1.11
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+0.10%(1D)

今天 Frankencoin (ZCHF) 的價格

今天 Frankencoin (ZCHF) 的實時價格爲 1.11 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZCHF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Frankencoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.06K USD
- Frankencoin 當天價格變化爲 +0.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Frankencoin (ZCHF) 價格表現 USD

今天內，Frankencoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00179356
在過去30天內，Frankencoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0250110750
在過去60天內，Frankencoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0253202100
在過去90天內，Frankencoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00179356+0.16%
30天$ -0.0250110750-2.25%
60天$ -0.0253202100-2.28%
90天$ 0--

Frankencoin (ZCHF) 價格分析

Frankencoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.052
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$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.22
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+0.91%

+0.16%

+0.64%

Frankencoin (ZCHF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.06K
$ 8.06K$ 8.06K

0.00
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什麼是Frankencoin (ZCHF)

An oracle-free collateralized, decentralized Swiss Franc stablecoin backed by RWAs

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Frankencoin (ZCHF) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Frankencoin (ZCHF) 的其他問題

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ZCHF 兌換爲當地貨幣

1 ZCHF 兌換 AUD
A$1.7871
1 ZCHF 兌換 GBP
0.9102
1 ZCHF 兌換 EUR
1.0767
1 ZCHF 兌換 USD
$1.11
1 ZCHF 兌換 MYR
RM4.995
1 ZCHF 兌換 TRY
39.3273
1 ZCHF 兌換 JPY
¥173.4597
1 ZCHF 兌換 RUB
113.7639
1 ZCHF 兌換 INR
96.1038
1 ZCHF 兌換 IDR
Rp18,196.7184
1 ZCHF 兌換 PHP
64.9905
1 ZCHF 兌換 EGP
￡E.55.944
1 ZCHF 兌換 BRL
R$6.771
1 ZCHF 兌換 CAD
C$1.5984
1 ZCHF 兌換 BDT
134.865
1 ZCHF 兌換 NGN
1,728.9693
1 ZCHF 兌換 UAH
46.7421
1 ZCHF 兌換 VES
Bs59.94
1 ZCHF 兌換 PKR
Rs309.4458
1 ZCHF 兌換 KZT
589.1658
1 ZCHF 兌換 THB
฿38.1729
1 ZCHF 兌換 TWD
NT$36.5079
1 ZCHF 兌換 CHF
Fr1.0101
1 ZCHF 兌換 HKD
HK$8.6358
1 ZCHF 兌換 MAD
.د.م11.1444