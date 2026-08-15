Frank Ocean 今日價格

Frank Ocean (FRANK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.86%。目前 FRANK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FRANK。

Frank Ocean 目前市值在 $ 21,060 排名第 #-，流通供應量為 961.39M FRANK。過去 24 小時內，FRANK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00148586，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FRANK 在過去一小時內波動了 -3.46%，過去7 天內波動了 -69.76%。過去一天，總交易量達到 --。

Frank Ocean（FRANK）市場資訊

市值 $ 21.06K$ 21.06K $ 21.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.06K$ 21.06K $ 21.06K 流通量 961.39M 961.39M 961.39M 總供應量 961,385,668.832461 961,385,668.832461 961,385,668.832461

Frank Ocean 的目前市值為 $ 21.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FRANK 的流通量為 961.39M，總供應量是 961385668.832461，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.06K。