Fragmetric 今日價格

Fragmetric (FRAG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 FRAG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FRAG。

Fragmetric 目前市值在 $ 55,665 排名第 #-，流通供應量為 202.00M FRAG。過去 24 小時內，FRAG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.170403，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FRAG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -20.01%。過去一天，總交易量達到 $ 22.51。

Fragmetric（FRAG）市場資訊

市值 $ 55.67K$ 55.67K $ 55.67K 成交量（24H） $ 22.51$ 22.51 $ 22.51 完全稀釋市值 $ 275.57K$ 275.57K $ 275.57K 流通量 202.00M 202.00M 202.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fragmetric 的目前市值為 $ 55.67K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 22.51。FRAG 的流通量為 202.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 275.57K。