Fox inu（FINU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00328196 24H最高價 $ 0.0037953 歷史最高 $ 0.00865818 最低價 $ 0.00134613 漲跌幅（1H） -1.01% 漲跌幅（1D） -4.82% 漲跌幅（7D） +5.65%

Fox inu（FINU）目前實時價格為 $0.00331016。過去 24 小時內，FINU 的交易價格在 $ 0.00328196 至 $ 0.0037953 之間波動，市場活躍度顯著。FINU 的歷史最高價為 $ 0.00865818，歷史最低價為 $ 0.00134613。

從短期表現來看，FINU 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.01%，過去 24 小時內變動為 -4.82%，過去 7 天內累計變動為 +5.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fox inu（FINU）市場資訊

市值 $ 327.25K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 327.25K 流通量 98.86M 總供應量 98,862,777.11371821

Fox inu 的目前市值為 $ 327.25K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FINU 的流通量為 98.86M，總供應量是 98862777.11371821，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 327.25K。