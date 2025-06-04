Fourth Star 價格 (FSTR)
今天 Fourth Star (FSTR) 的實時價格爲 0.02000807 USD。目前其市值爲 $ 193.17K USD。FSTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fourth Star 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Fourth Star 當天價格變化爲 -44.12%
- 其循環供應量爲 9.65M USD
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今天內，Fourth Star 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01580353752823。
在過去30天內，Fourth Star 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0063270579。
在過去60天內，Fourth Star 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Fourth Star 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01580353752823
|-44.12%
|30天
|$ +0.0063270579
|+31.62%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Fourth Star 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
-44.12%
-44.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 FSTR 兌換 VND
₫526.51236205
|1 FSTR 兌換 AUD
A$0.0308124278
|1 FSTR 兌換 GBP
￡0.0146058911
|1 FSTR 兌換 EUR
€0.0174070209
|1 FSTR 兌換 USD
$0.02000807
|1 FSTR 兌換 MYR
RM0.0848342168
|1 FSTR 兌換 TRY
₺0.7829157791
|1 FSTR 兌換 JPY
¥2.8787611116
|1 FSTR 兌換 RUB
₽1.5800372879
|1 FSTR 兌換 INR
₹1.7148916797
|1 FSTR 兌換 IDR
Rp328.0010950608
|1 FSTR 兌換 KRW
₩27.5593156987
|1 FSTR 兌換 PHP
₱1.114449499
|1 FSTR 兌換 EGP
￡E.0.9938008369
|1 FSTR 兌換 BRL
R$0.1126454341
|1 FSTR 兌換 CAD
C$0.0274110559
|1 FSTR 兌換 BDT
৳2.4457864768
|1 FSTR 兌換 NGN
₦31.6581689189
|1 FSTR 兌換 UAH
₴0.8313353085
|1 FSTR 兌換 VES
Bs1.92077472
|1 FSTR 兌換 PKR
Rs5.6280700103
|1 FSTR 兌換 KZT
₸10.2499341803
|1 FSTR 兌換 THB
฿0.6528633241
|1 FSTR 兌換 TWD
NT$0.6000420193
|1 FSTR 兌換 AED
د.إ0.0734296169
|1 FSTR 兌換 CHF
Fr0.0164066174
|1 FSTR 兌換 HKD
HK$0.1568632688
|1 FSTR 兌換 MAD
.د.م0.1838741633
|1 FSTR 兌換 MXN
$0.3853554282