Fort Block Games 圖標

Fort Block Games 價格 (FBG)

USD

Fort Block Games (FBG) 實時價格圖表

$0.02734999
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-2.00%(1D)

今天 Fort Block Games (FBG) 的價格

今天 Fort Block Games (FBG) 的實時價格爲 0.02732486 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FBG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fort Block Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.36K USD
- Fort Block Games 當天價格變化爲 -2.12%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Fort Block Games (FBG) 價格表現 USD

今天內，Fort Block Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00059206442073306
在過去30天內，Fort Block Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0068733526
在過去60天內，Fort Block Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0101804394
在過去90天內，Fort Block Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00059206442073306-2.12%
30天$ -0.0068733526-25.15%
60天$ -0.0101804394-37.25%
90天$ 0--

Fort Block Games (FBG) 價格分析

Fort Block Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02691214
$ 0.02691214$ 0.02691214

$ 0.02832135
$ 0.02832135$ 0.02832135

$ 0.471237
$ 0.471237$ 0.471237

+0.80%

-2.12%

-2.64%

Fort Block Games (FBG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.36K
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什麼是Fort Block Games (FBG)

Ethereum Based GameFi project focusing on the Roblox, FortNite, and Unreal Engine 5 gaming models, offering revenue share to holders.

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Fort Block Games (FBG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Fort Block Games (FBG) 的其他問題

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FBG 兌換爲當地貨幣

1 FBG 兌換 AUD
A$0.0439930246
1 FBG 兌換 GBP
0.0224063852
1 FBG 兌換 EUR
0.0265051142
1 FBG 兌換 USD
$0.02732486
1 FBG 兌換 MYR
RM0.12296187
1 FBG 兌換 TRY
0.9681197898
1 FBG 兌換 JPY
¥4.2700558722
1 FBG 兌換 RUB
2.8005249014
1 FBG 兌換 INR
2.3657863788
1 FBG 兌換 IDR
Rp447.9484529184
1 FBG 兌換 PHP
1.599870553
1 FBG 兌換 EGP
￡E.1.377172944
1 FBG 兌換 BRL
R$0.166681646
1 FBG 兌換 CAD
C$0.0393477984
1 FBG 兌換 BDT
3.31997049
1 FBG 兌換 NGN
42.5620216818
1 FBG 兌換 UAH
1.1506498546
1 FBG 兌換 VES
Bs1.47554244
1 FBG 兌換 PKR
Rs7.6176244708
1 FBG 兌換 KZT
14.5034891908
1 FBG 兌換 THB
฿0.9397019354
1 FBG 兌換 TWD
NT$0.8987146454
1 FBG 兌換 CHF
Fr0.0248656226
1 FBG 兌換 HKD
HK$0.2125874108
1 FBG 兌換 MAD
.د.م0.2743415944