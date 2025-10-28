Fork Chain（FORK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.12% 漲跌幅（1D） +1.80% 漲跌幅（7D） -2.51% 漲跌幅（7D） -2.51%

Fork Chain（FORK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FORK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FORK 的歷史最高價為 $ 0.00497353，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FORK 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.12%，過去 24 小時內變動為 +1.80%，過去 7 天內累計變動為 -2.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fork Chain（FORK）市場資訊

市值 $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.65K$ 20.65K $ 20.65K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 總供應量 999,435,657.850272 999,435,657.850272 999,435,657.850272

Fork Chain 的目前市值為 $ 20.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FORK 的流通量為 999.44M，總供應量是 999435657.850272，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.65K。