ForgeAI 今日價格

ForgeAI (FORGE) 今日實時價格為 $ 0.00142458，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FORGE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00142458 每 FORGE。

ForgeAI 目前市值在 $ 63,314 排名第 #-，流通供應量為 48.33M FORGE。過去 24 小時內，FORGE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04972867，而歷史最低價為 $ 0.00114055。

短期表現方面，FORGE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 2.01。

ForgeAI（FORGE）市場資訊

市值 $ 63.31K$ 63.31K $ 63.31K 成交量（24H） $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 完全稀釋市值 $ 142.46K$ 142.46K $ 142.46K 流通量 48.33M 48.33M 48.33M 總供應量 99,999,745.59694 99,999,745.59694 99,999,745.59694

ForgeAI 的目前市值為 $ 63.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.01。FORGE 的流通量為 48.33M，總供應量是 99999745.59694，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 142.46K。