ForeverMoney 今日價格

ForeverMoney (SN98) 今日實時價格為 $ 0.58581，過去 24 小時內變化了 1.94%。目前 SN98 兌 USD 的匯率為 $ 0.58581 每 SN98。

ForeverMoney 目前市值在 $ 1,969,257 排名第 #-，流通供應量為 3.36M SN98。過去 24 小時內，SN98 的交易價格在 $ 0.571734（低點）和 $ 0.60924（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.87，而歷史最低價為 $ 0.00817977。

短期表現方面，SN98 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +1.28%。過去一天，總交易量達到 $ 8.31K。

ForeverMoney（SN98）市場資訊

市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 成交量（24H） $ 8.31K$ 8.31K $ 8.31K 完全稀釋市值 $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M 流通量 3.36M 3.36M 3.36M 總供應量 3,361,515.006550558 3,361,515.006550558 3,361,515.006550558

ForeverMoney 的目前市值為 $ 1.97M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.31K。SN98 的流通量為 3.36M，總供應量是 3361515.006550558，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.97M。