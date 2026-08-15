foreskin 今日價格

foreskin (HOOD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.81%。目前 HOOD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HOOD。

foreskin 目前市值在 $ 31,438 排名第 #-，流通供應量為 867.37M HOOD。過去 24 小時內，HOOD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00158288，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HOOD 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +24.46%。過去一天，總交易量達到 --。

foreskin（HOOD）市場資訊

市值 $ 31.44K$ 31.44K $ 31.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.25K$ 36.25K $ 36.25K 流通量 867.37M 867.37M 867.37M 總供應量 867,373,502.0812434 867,373,502.0812434 867,373,502.0812434

foreskin 的目前市值為 $ 31.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOOD 的流通量為 867.37M，總供應量是 867373502.0812434，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.25K。