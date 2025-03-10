FOR THE PEOPLE XBT 圖標

FOR THE PEOPLE XBT 價格 (FTPXBT)

USD

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 實時價格圖表

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-5.90%(1D)

今天 FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 的價格

今天 FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 的實時價格爲 0.00008201 USD。目前其市值爲 $ 82.01K USD。FTPXBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FOR THE PEOPLE XBT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 471.69 USD
- FOR THE PEOPLE XBT 當天價格變化爲 -6.03%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 價格表現 USD

今天內，FOR THE PEOPLE XBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，FOR THE PEOPLE XBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，FOR THE PEOPLE XBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，FOR THE PEOPLE XBT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 價格分析

FOR THE PEOPLE XBT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00008186
$ 0.00008186$ 0.00008186

$ 0.0000877
$ 0.0000877$ 0.0000877

$ 0.00046848
$ 0.00046848$ 0.00046848

-0.32%

-6.03%

-67.71%

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 82.01K
$ 82.01K$ 82.01K

$ 471.69
$ 471.69$ 471.69

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)

$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.

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FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) 的其他問題

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FTPXBT 兌換爲當地貨幣

1 FTPXBT 兌換 AUD
A$0.0001295758
1 FTPXBT 兌換 GBP
0.0000631477
1 FTPXBT 兌換 EUR
0.0000754492
1 FTPXBT 兌換 USD
$0.00008201
1 FTPXBT 兌換 MYR
RM0.0003616641
1 FTPXBT 兌換 TRY
0.002993365
1 FTPXBT 兌換 JPY
¥0.0120956549
1 FTPXBT 兌換 RUB
0.0072915091
1 FTPXBT 兌換 INR
0.0071455313
1 FTPXBT 兌換 IDR
Rp1.3444260144
1 FTPXBT 兌換 PHP
0.004699173
1 FTPXBT 兌換 EGP
￡E.0.0041488859
1 FTPXBT 兌換 BRL
R$0.0004740178
1 FTPXBT 兌換 CAD
C$0.0001172743
1 FTPXBT 兌換 BDT
0.0099748763
1 FTPXBT 兌換 NGN
0.1242574515
1 FTPXBT 兌換 UAH
0.0033837326
1 FTPXBT 兌換 VES
Bs0.00524864
1 FTPXBT 兌換 PKR
Rs0.0229841226
1 FTPXBT 兌換 KZT
0.040299714
1 FTPXBT 兌換 THB
฿0.0027678375
1 FTPXBT 兌換 TWD
NT$0.0026932084
1 FTPXBT 兌換 CHF
Fr0.0000713487
1 FTPXBT 兌換 HKD
HK$0.0006372177
1 FTPXBT 兌換 MAD
.د.م0.0007979573
1 FTPXBT 兌換 MXN
$0.0016623427