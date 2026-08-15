Football Capital Markets (FCM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.96%。目前 FCM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FCM。

Football Capital Markets 目前市值在 $ 83,738 排名第 #-，流通供應量為 488.85M FCM。過去 24 小時內，FCM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00704927，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FCM 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 -23.72%。過去一天，總交易量達到 $ 604.88。

Football Capital Markets（FCM）市場資訊

市值 $ 83.74K$ 83.74K $ 83.74K 成交量（24H） $ 604.88$ 604.88 $ 604.88 完全稀釋市值 $ 163.08K$ 163.08K $ 163.08K 流通量 488.85M 488.85M 488.85M 總供應量 986,570,952.934722 986,570,952.934722 986,570,952.934722

Football Capital Markets 的目前市值為 $ 83.74K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 604.88。FCM 的流通量為 488.85M，總供應量是 986570952.934722，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 163.08K。