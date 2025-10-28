FOOD FOR GAZA（FFG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000679 $ 0.00000679 $ 0.00000679 24H最低價 $ 0.00000705 $ 0.00000705 $ 0.00000705 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000679$ 0.00000679 $ 0.00000679 24H最高價 $ 0.00000705$ 0.00000705 $ 0.00000705 歷史最高 $ 0.00010091$ 0.00010091 $ 0.00010091 最低價 $ 0.00000648$ 0.00000648 $ 0.00000648 漲跌幅（1H） +0.29% 漲跌幅（1D） -0.37% 漲跌幅（7D） -7.01% 漲跌幅（7D） -7.01%

FOOD FOR GAZA（FFG）目前實時價格為 $0.00000681。過去 24 小時內，FFG 的交易價格在 $ 0.00000679 至 $ 0.00000705 之間波動，市場活躍度顯著。FFG 的歷史最高價為 $ 0.00010091，歷史最低價為 $ 0.00000648。

從短期表現來看，FFG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.29%，過去 24 小時內變動為 -0.37%，過去 7 天內累計變動為 -7.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FOOD FOR GAZA（FFG）市場資訊

市值 $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.81K$ 6.81K $ 6.81K 流通量 999.67M 999.67M 999.67M 總供應量 999,668,731.443869 999,668,731.443869 999,668,731.443869

FOOD FOR GAZA 的目前市值為 $ 6.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FFG 的流通量為 999.67M，總供應量是 999668731.443869，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.81K。