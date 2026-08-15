Fonz on Pons 今日價格

Fonz on Pons (FONZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 33.14%。目前 FONZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FONZ。

Fonz on Pons 目前市值在 $ 130,323 排名第 #-，流通供應量為 811.47M FONZ。過去 24 小時內，FONZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00104012，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FONZ 在過去一小時內波動了 -1.18%，過去7 天內波動了 -29.09%。過去一天，總交易量達到 $ 36.45K。

Fonz on Pons（FONZ）市場資訊

市值 $ 130.32K$ 130.32K $ 130.32K 成交量（24H） $ 36.45K$ 36.45K $ 36.45K 完全稀釋市值 $ 130.48K$ 130.48K $ 130.48K 流通量 811.47M 811.47M 811.47M 總供應量 811,471,192.9514716 811,471,192.9514716 811,471,192.9514716

Fonz on Pons 的目前市值為 $ 130.32K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 36.45K。FONZ 的流通量為 811.47M，總供應量是 811471192.9514716，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 130.48K。