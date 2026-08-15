FOMO COIN OFICIAL 今日價格

FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.97%。目前 FOMOCOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FOMOCOIN。

FOMO COIN OFICIAL 目前市值在 $ 73,941 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M FOMOCOIN。過去 24 小時內，FOMOCOIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FOMOCOIN 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 -16.77%。過去一天，總交易量達到 --。

FOMO COIN OFICIAL（FOMOCOIN）市場資訊

市值 $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,855.397055 999,999,855.397055 999,999,855.397055

FOMO COIN OFICIAL 的目前市值為 $ 73.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FOMOCOIN 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999855.397055，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.94K。