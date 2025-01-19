FOC 圖標

FOC 價格 (FOC)

USD

FOC (FOC) 實時價格圖表

$0.0066076
$0.0066076$0.0066076
+12.70%(1D)

今天 FOC (FOC) 的價格

今天 FOC (FOC) 的實時價格爲 0.0066076 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FOC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FOC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 132.22 USD
- FOC 當天價格變化爲 +12.79%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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FOC (FOC) 價格表現 USD

今天內，FOC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00074928
在過去30天內，FOC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010146590
在過去60天內，FOC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000232732
在過去90天內，FOC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00074928+12.79%
30天$ +0.0010146590+15.36%
60天$ +0.0000232732+0.35%
90天$ 0--

FOC (FOC) 價格分析

FOC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00585636
$ 0.00585636$ 0.00585636

$ 0.0066076
$ 0.0066076$ 0.0066076

$ 0.053576
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+12.79%

+14.42%

FOC (FOC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 132.22
$ 132.22$ 132.22

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什麼是FOC (FOC)

FOC is the first Solana Pipeline token, a subset of the SPL20 metaprotocol which allows existing NFT collections to migrate to SPL20 fair launch. Powered by Libreplex.

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FOC (FOC) 資源

官網

大家還在問：關於 FOC (FOC) 的其他問題

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FOC 兌換爲當地貨幣

1 FOC 兌換 AUD
A$0.010638236
1 FOC 兌換 GBP
0.005418232
1 FOC 兌換 EUR
0.006409372
1 FOC 兌換 USD
$0.0066076
1 FOC 兌換 MYR
RM0.0297342
1 FOC 兌換 TRY
0.234107268
1 FOC 兌換 JPY
¥1.032569652
1 FOC 兌換 RUB
0.677212924
1 FOC 兌換 INR
0.572086008
1 FOC 兌換 IDR
Rp108.321294144
1 FOC 兌換 PHP
0.38687498
1 FOC 兌換 EGP
￡E.0.33302304
1 FOC 兌換 BRL
R$0.04030636
1 FOC 兌換 CAD
C$0.009514944
1 FOC 兌換 BDT
0.8028234
1 FOC 兌換 NGN
10.292195988
1 FOC 兌換 UAH
0.278246036
1 FOC 兌換 VES
Bs0.3568104
1 FOC 兌換 PKR
Rs1.842066728
1 FOC 兌換 KZT
3.507181928
1 FOC 兌換 THB
฿0.227235364
1 FOC 兌換 TWD
NT$0.217323964
1 FOC 兌換 CHF
Fr0.006012916
1 FOC 兌換 HKD
HK$0.051407128
1 FOC 兌換 MAD
.د.م0.066340304