Flying Tulip USD 今日價格

Flying Tulip USD (FTUSD) 今日實時價格為 $ 1.001，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 FTUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.001 每 FTUSD。

Flying Tulip USD 目前市值在 $ 4,399,771 排名第 #-，流通供應量為 4.40M FTUSD。過去 24 小時內，FTUSD 的交易價格在 $ 0.999443（低點）和 $ 1.002（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.023，而歷史最低價為 $ 0.926607。

短期表現方面，FTUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 852.70。

Flying Tulip USD（FTUSD）市場資訊

市值 $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M 成交量（24H） $ 852.70$ 852.70 $ 852.70 完全稀釋市值 $ 4.40M$ 4.40M $ 4.40M 流通量 4.40M 4.40M 4.40M 總供應量 4,395,683.222668 4,395,683.222668 4,395,683.222668

Flying Tulip USD 的目前市值為 $ 4.40M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 852.70。FTUSD 的流通量為 4.40M，總供應量是 4395683.222668，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.40M。