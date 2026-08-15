Flying Ketamine Horse 今日價格

Flying Ketamine Horse (FKH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.98%。目前 FKH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FKH。

Flying Ketamine Horse 目前市值在 $ 36,374 排名第 #-，流通供應量為 986.45M FKH。過去 24 小時內，FKH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01975516，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FKH 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +5.97%。過去一天，總交易量達到 --。

Flying Ketamine Horse（FKH）市場資訊

市值 $ 36.37K$ 36.37K $ 36.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.37K$ 36.37K $ 36.37K 流通量 986.45M 986.45M 986.45M 總供應量 986,445,605.608759 986,445,605.608759 986,445,605.608759

Flying Ketamine Horse 的目前市值為 $ 36.37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FKH 的流通量為 986.45M，總供應量是 986445605.608759，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.37K。