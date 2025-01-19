Flux Point Studios SHARDS 價格 (SHARDS)
今天 Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) 的實時價格爲 0.678508 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SHARDS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flux Point Studios SHARDS 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 96.86K USD
- Flux Point Studios SHARDS 當天價格變化爲 -3.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Flux Point Studios SHARDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0250620433420061。
在過去30天內，Flux Point Studios SHARDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.9289197255。
在過去60天內，Flux Point Studios SHARDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.5920528699。
在過去90天內，Flux Point Studios SHARDS 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0250620433420061
|-3.56%
|30天
|$ +4.9289197255
|+726.44%
|60天
|$ +5.5920528699
|+824.17%
|90天
|$ 0
|--
Flux Point Studios SHARDS 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.91%
-3.56%
+245.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
We are a gaming studio dedicated to producing high-quality and engaging gaming experiences by integrating blockchain and AI technology where it makes sense. SHARDS are the utility token to the Flux Point Studios ecosystem. Providing governance power, in-game transaction usage, exclusive access to products & offers, and more.
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|1 SHARDS 兌換 AUD
A$1.09239788
|1 SHARDS 兌換 GBP
￡0.55637656
|1 SHARDS 兌換 EUR
€0.65815276
|1 SHARDS 兌換 USD
$0.678508
|1 SHARDS 兌換 MYR
RM3.053286
|1 SHARDS 兌換 TRY
₺24.03953844
|1 SHARDS 兌換 JPY
¥106.03044516
|1 SHARDS 兌換 RUB
₽69.54028492
|1 SHARDS 兌換 INR
₹58.74522264
|1 SHARDS 兌換 IDR
Rp11,123.08018752
|1 SHARDS 兌換 PHP
₱39.7266434
|1 SHARDS 兌換 EGP
￡E.34.1968032
|1 SHARDS 兌換 BRL
R$4.1388988
|1 SHARDS 兌換 CAD
C$0.97705152
|1 SHARDS 兌換 BDT
৳82.438722
|1 SHARDS 兌換 NGN
₦1,056.86441604
|1 SHARDS 兌換 UAH
₴28.57197188
|1 SHARDS 兌換 VES
Bs36.639432
|1 SHARDS 兌換 PKR
Rs189.15446024
|1 SHARDS 兌換 KZT
₸360.13847624
|1 SHARDS 兌換 THB
฿23.33389012
|1 SHARDS 兌換 TWD
NT$22.31612812
|1 SHARDS 兌換 CHF
Fr0.61744228
|1 SHARDS 兌換 HKD
HK$5.27879224
|1 SHARDS 兌換 MAD
.د.م6.81222032