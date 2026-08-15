Fluid Wrapped Staked ETH 今日價格

Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) 今日實時價格為 $ 2,245.52，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FWSTETH 兌 USD 的匯率為 $ 2,245.52 每 FWSTETH。

Fluid Wrapped Staked ETH 目前市值在 $ 34,007,774 排名第 #-，流通供應量為 15.15K FWSTETH。過去 24 小時內，FWSTETH 的交易價格在 $ 2,245.26（低點）和 $ 2,247.22（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4,548.45，而歷史最低價為 $ 1,589.51。

短期表現方面，FWSTETH 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 71.72。

Fluid Wrapped Staked ETH（FWSTETH）市場資訊

市值 $ 34.01M$ 34.01M $ 34.01M 成交量（24H） $ 71.72$ 71.72 $ 71.72 完全稀釋市值 $ 34.01M$ 34.01M $ 34.01M 流通量 15.15K 15.15K 15.15K 總供應量 15,145.0 15,145.0 15,145.0

Fluid Wrapped Staked ETH 的目前市值為 $ 34.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 71.72。FWSTETH 的流通量為 15.15K，總供應量是 15145.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.01M。