FlowX Finance 今日價格

FlowX Finance (FLX) 今日實時價格為 $ 0.05721，過去 24 小時內變化了 0.83%。目前 FLX 兌 USD 的匯率為 $ 0.05721 每 FLX。

FlowX Finance 目前市值在 $ 379,774 排名第 #-，流通供應量為 6.64M FLX。過去 24 小時內，FLX 的交易價格在 $ 0.056769（低點）和 $ 0.057659（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.74，而歷史最低價為 $ 0.055472。

短期表現方面，FLX 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 +0.94%。過去一天，總交易量達到 $ 226.92。

FlowX Finance（FLX）市場資訊

市值 $ 379.77K$ 379.77K $ 379.77K 成交量（24H） $ 226.92$ 226.92 $ 226.92 完全稀釋市值 $ 572.10K$ 572.10K $ 572.10K 流通量 6.64M 6.64M 6.64M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

FlowX Finance 的目前市值為 $ 379.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 226.92。FLX 的流通量為 6.64M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 572.10K。