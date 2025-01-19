Flowmatic 價格 (FM)

USD

Flowmatic (FM) 實時價格圖表

$0.073873
$0.073873$0.073873
+2.50%(1D)

今天 Flowmatic (FM) 的價格

今天 Flowmatic (FM) 的實時價格爲 0.073873 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flowmatic 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 15.99K USD
- Flowmatic 當天價格變化爲 +2.57%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Flowmatic (FM) 價格表現 USD

今天內，Flowmatic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0018488
在過去30天內，Flowmatic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055284189
在過去60天內，Flowmatic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0327658520
在過去90天內，Flowmatic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0018488+2.57%
30天$ +0.0055284189+7.48%
60天$ -0.0327658520-44.35%
90天$ 0--

Flowmatic (FM) 價格分析

Flowmatic 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.067188
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$ 0.073894
$ 0.073894$ 0.073894

$ 3.94
$ 3.94$ 3.94

+2.32%

+2.57%

+9.64%

Flowmatic (FM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 15.99K
$ 15.99K$ 15.99K

0.00
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什麼是Flowmatic (FM)

Flowmatic directly tackles DeFi's critical challenges: poor user experiences and fragmented liquidity. In addition to its trading terminal and DEX, Flowmatic also provides liquidity assurance and scalability through its API and white-label exchange infrastructure. Robust tokenomics allow users to share in the revenue generated through products and services in the Flowmatic ecosystem.

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Flowmatic (FM) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Flowmatic (FM) 的其他問題

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FM 兌換爲當地貨幣

1 FM 兌換 AUD
A$0.11893553
1 FM 兌換 GBP
0.06057586
1 FM 兌換 EUR
0.07165681
1 FM 兌換 USD
$0.073873
1 FM 兌換 MYR
RM0.3324285
1 FM 兌換 TRY
2.61732039
1 FM 兌換 JPY
¥11.54413371
1 FM 兌換 RUB
7.57124377
1 FM 兌換 INR
6.39592434
1 FM 兌換 IDR
Rp1,211.03259312
1 FM 兌換 PHP
4.32526415
1 FM 兌換 EGP
￡E.3.7231992
1 FM 兌換 BRL
R$0.4506253
1 FM 兌換 CAD
C$0.10637712
1 FM 兌換 BDT
8.9755695
1 FM 兌換 NGN
115.06680099
1 FM 兌換 UAH
3.11079203
1 FM 兌換 VES
Bs3.989142
1 FM 兌換 PKR
Rs20.59431494
1 FM 兌換 KZT
39.21031094
1 FM 兌換 THB
฿2.54049247
1 FM 兌換 TWD
NT$2.42968297
1 FM 兌換 CHF
Fr0.06722443
1 FM 兌換 HKD
HK$0.57473194
1 FM 兌換 MAD
.د.م0.74168492