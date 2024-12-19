FlowerAI 圖標

FlowerAI 價格 (FLOWER)

USD

FlowerAI (FLOWER) 實時價格圖表

$0.00224301
$0.00224301$0.00224301
-13.60%(1D)

今天 FlowerAI (FLOWER) 的價格

今天 FlowerAI (FLOWER) 的實時價格爲 0.00224301 USD。目前其市值爲 $ 2.25M USD。FLOWER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FlowerAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 189.06K USD
- FlowerAI 當天價格變化爲 -13.65%
- 其循環供應量爲 999.99M USD

在獲取 MEXC 上從 FLOWER兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FLOWER 價格信息的首選平臺。

FlowerAI (FLOWER) 價格表現 USD

今天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000354843456331299
在過去30天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000354843456331299-13.65%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

FlowerAI (FLOWER) 價格分析

FlowerAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00212058
$ 0.00212058$ 0.00212058

$ 0.00271391
$ 0.00271391$ 0.00271391

$ 0.03741161
$ 0.03741161$ 0.03741161

-6.58%

-13.65%

-24.22%

FlowerAI (FLOWER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 189.06K
$ 189.06K$ 189.06K

999.99M
999.99M 999.99M

什麼是FlowerAI (FLOWER)

FlowerAI introduces FloweyQuant, an advanced AI agent leveraging cutting-edge technologies like LLM Retrieval-Augmented Generation (RAG) and integrating with leading on-chain protocols such as Pump.Fun, Cielo Finance, and Helius. FloweyQuant delivers instant analysis of token performance, market movements, and wallet activity, helping you make data-driven decisions in real time. To complement this, flowerAI offers an interactive, live-updating platform to visualize and analyze holders of our ecosystem token, $FLOWER. This innovative tool provides actionable insights into on-chain behavior, empowering you to stay at the forefront of evolving metas.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

FlowerAI (FLOWER) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 FlowerAI (FLOWER) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FLOWER 兌換爲當地貨幣

1 FLOWER 兌換 AUD
A$0.003588816
1 FLOWER 兌換 GBP
0.0017719779
1 FLOWER 兌換 EUR
0.0021532896
1 FLOWER 兌換 USD
$0.00224301
1 FLOWER 兌換 MYR
RM0.010093545
1 FLOWER 兌換 TRY
0.0786623607
1 FLOWER 兌換 JPY
¥0.3517712583
1 FLOWER 兌換 RUB
0.2318150835
1 FLOWER 兌換 INR
0.1909250112
1 FLOWER 兌換 IDR
Rp36.7706498544
1 FLOWER 兌換 PHP
0.1324497405
1 FLOWER 兌換 EGP
￡E.0.1141916391
1 FLOWER 兌換 BRL
R$0.014130963
1 FLOWER 兌換 CAD
C$0.0032075043
1 FLOWER 兌換 BDT
0.268039695
1 FLOWER 兌換 NGN
3.488329152
1 FLOWER 兌換 UAH
0.0941391297
1 FLOWER 兌換 VES
Bs0.1121505
1 FLOWER 兌換 PKR
Rs0.6240951024
1 FLOWER 兌換 KZT
1.1724886173
1 FLOWER 兌換 THB
฿0.0774062751
1 FLOWER 兌換 TWD
NT$0.0732118464
1 FLOWER 兌換 CHF
Fr0.0019962789
1 FLOWER 兌換 HKD
HK$0.0174281877
1 FLOWER 兌換 MAD
.د.م0.0223852398