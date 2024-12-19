FlowerAI 價格 (FLOWER)
今天 FlowerAI (FLOWER) 的實時價格爲 0.00224301 USD。目前其市值爲 $ 2.25M USD。FLOWER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FlowerAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 189.06K USD
- FlowerAI 當天價格變化爲 -13.65%
- 其循環供應量爲 999.99M USD
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今天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000354843456331299。
在過去30天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，FlowerAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000354843456331299
|-13.65%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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FlowerAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-6.58%
-13.65%
-24.22%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
FlowerAI introduces FloweyQuant, an advanced AI agent leveraging cutting-edge technologies like LLM Retrieval-Augmented Generation (RAG) and integrating with leading on-chain protocols such as Pump.Fun, Cielo Finance, and Helius. FloweyQuant delivers instant analysis of token performance, market movements, and wallet activity, helping you make data-driven decisions in real time. To complement this, flowerAI offers an interactive, live-updating platform to visualize and analyze holders of our ecosystem token, $FLOWER. This innovative tool provides actionable insights into on-chain behavior, empowering you to stay at the forefront of evolving metas.
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|1 FLOWER 兌換 AUD
A$0.003588816
|1 FLOWER 兌換 GBP
￡0.0017719779
|1 FLOWER 兌換 EUR
€0.0021532896
|1 FLOWER 兌換 USD
$0.00224301
|1 FLOWER 兌換 MYR
RM0.010093545
|1 FLOWER 兌換 TRY
₺0.0786623607
|1 FLOWER 兌換 JPY
¥0.3517712583
|1 FLOWER 兌換 RUB
₽0.2318150835
|1 FLOWER 兌換 INR
₹0.1909250112
|1 FLOWER 兌換 IDR
Rp36.7706498544
|1 FLOWER 兌換 PHP
₱0.1324497405
|1 FLOWER 兌換 EGP
￡E.0.1141916391
|1 FLOWER 兌換 BRL
R$0.014130963
|1 FLOWER 兌換 CAD
C$0.0032075043
|1 FLOWER 兌換 BDT
৳0.268039695
|1 FLOWER 兌換 NGN
₦3.488329152
|1 FLOWER 兌換 UAH
₴0.0941391297
|1 FLOWER 兌換 VES
Bs0.1121505
|1 FLOWER 兌換 PKR
Rs0.6240951024
|1 FLOWER 兌換 KZT
₸1.1724886173
|1 FLOWER 兌換 THB
฿0.0774062751
|1 FLOWER 兌換 TWD
NT$0.0732118464
|1 FLOWER 兌換 CHF
Fr0.0019962789
|1 FLOWER 兌換 HKD
HK$0.0174281877
|1 FLOWER 兌換 MAD
.د.م0.0223852398