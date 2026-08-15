FLORK CTO 今日價格

FLORK CTO (FLORK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.25%。目前 FLORK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FLORK。

FLORK CTO 目前市值在 $ 38,773 排名第 #-，流通供應量為 938.30M FLORK。過去 24 小時內，FLORK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03866524，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FLORK 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -5.59%。過去一天，總交易量達到 --。

FLORK CTO（FLORK）市場資訊

市值 $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.77K$ 38.77K $ 38.77K 流通量 938.30M 938.30M 938.30M 總供應量 938,302,484.261234 938,302,484.261234 938,302,484.261234

FLORK CTO 的目前市值為 $ 38.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLORK 的流通量為 938.30M，總供應量是 938302484.261234，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.77K。