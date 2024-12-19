Florence Finance Medici 圖標

Florence Finance Medici 價格 (FFM)

USD

Florence Finance Medici (FFM) 實時價格圖表

$0.03263015
$0.03263015$0.03263015
-8.00%(1D)

今天 Florence Finance Medici (FFM) 的價格

今天 Florence Finance Medici (FFM) 的實時價格爲 0.0326322 USD。目前其市值爲 $ 5.62M USD。FFM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Florence Finance Medici 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 201.67K USD
- Florence Finance Medici 當天價格變化爲 -8.05%
- 其循環供應量爲 172.16M USD

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Florence Finance Medici (FFM) 價格表現 USD

今天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00285769210614979
在過去30天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0044105812
在過去60天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0233263058
在過去90天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0145078938301331

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00285769210614979-8.05%
30天$ +0.0044105812+13.52%
60天$ +0.0233263058+71.48%
90天$ +0.0145078938301331+80.05%

Florence Finance Medici (FFM) 價格分析

Florence Finance Medici 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02840568
$ 0.02840568$ 0.02840568

$ 0.03548989
$ 0.03548989$ 0.03548989

$ 0.130709
$ 0.130709$ 0.130709

+2.42%

-8.05%

-3.24%

Florence Finance Medici (FFM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.62M
$ 5.62M$ 5.62M

$ 201.67K
$ 201.67K$ 201.67K

172.16M
172.16M 172.16M

什麼是Florence Finance Medici (FFM)

Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.

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Florence Finance Medici (FFM) 資源

官網

大家還在問：關於 Florence Finance Medici (FFM) 的其他問題

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FFM 兌換爲當地貨幣

1 FFM 兌換 AUD
A$0.05221152
1 FFM 兌換 GBP
0.025779438
1 FFM 兌換 EUR
0.031326912
1 FFM 兌換 USD
$0.0326322
1 FFM 兌換 MYR
RM0.1468449
1 FFM 兌換 TRY
1.144411254
1 FFM 兌換 JPY
¥5.117707926
1 FFM 兌換 RUB
3.37253787
1 FFM 兌換 INR
2.777652864
1 FFM 兌換 IDR
Rp534.954012768
1 FFM 兌換 PHP
1.930520952
1 FFM 兌換 EGP
￡E.1.661305302
1 FFM 兌換 BRL
R$0.20558286
1 FFM 兌換 CAD
C$0.046664046
1 FFM 兌換 BDT
3.8995479
1 FFM 兌換 NGN
50.74959744
1 FFM 兌換 UAH
1.369573434
1 FFM 兌換 VES
Bs1.63161
1 FFM 兌換 PKR
Rs9.079583328
1 FFM 兌換 KZT
17.057829906
1 FFM 兌換 THB
฿1.1258109
1 FFM 兌換 TWD
NT$1.065115008
1 FFM 兌換 CHF
Fr0.029042658
1 FFM 兌換 HKD
HK$0.253552194
1 FFM 兌換 MAD
.د.م0.325669356