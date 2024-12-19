Florence Finance Medici 價格 (FFM)
今天 Florence Finance Medici (FFM) 的實時價格爲 0.0326322 USD。目前其市值爲 $ 5.62M USD。FFM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Florence Finance Medici 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 201.67K USD
- Florence Finance Medici 當天價格變化爲 -8.05%
- 其循環供應量爲 172.16M USD
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今天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00285769210614979。
在過去30天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0044105812。
在過去60天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0233263058。
在過去90天內，Florence Finance Medici 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0145078938301331。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00285769210614979
|-8.05%
|30天
|$ +0.0044105812
|+13.52%
|60天
|$ +0.0233263058
|+71.48%
|90天
|$ +0.0145078938301331
|+80.05%
Florence Finance Medici 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.42%
-8.05%
-3.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.
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|1 FFM 兌換 AUD
A$0.05221152
|1 FFM 兌換 GBP
￡0.025779438
|1 FFM 兌換 EUR
€0.031326912
|1 FFM 兌換 USD
$0.0326322
|1 FFM 兌換 MYR
RM0.1468449
|1 FFM 兌換 TRY
₺1.144411254
|1 FFM 兌換 JPY
¥5.117707926
|1 FFM 兌換 RUB
₽3.37253787
|1 FFM 兌換 INR
₹2.777652864
|1 FFM 兌換 IDR
Rp534.954012768
|1 FFM 兌換 PHP
₱1.930520952
|1 FFM 兌換 EGP
￡E.1.661305302
|1 FFM 兌換 BRL
R$0.20558286
|1 FFM 兌換 CAD
C$0.046664046
|1 FFM 兌換 BDT
৳3.8995479
|1 FFM 兌換 NGN
₦50.74959744
|1 FFM 兌換 UAH
₴1.369573434
|1 FFM 兌換 VES
Bs1.63161
|1 FFM 兌換 PKR
Rs9.079583328
|1 FFM 兌換 KZT
₸17.057829906
|1 FFM 兌換 THB
฿1.1258109
|1 FFM 兌換 TWD
NT$1.065115008
|1 FFM 兌換 CHF
Fr0.029042658
|1 FFM 兌換 HKD
HK$0.253552194
|1 FFM 兌換 MAD
.د.م0.325669356