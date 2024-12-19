Floppa Cat 圖標

Floppa Cat 價格 (FLOPPA)

USD

Floppa Cat (FLOPPA) 實時價格圖表

$0.0056382
$0.0056382$0.0056382
-13.10%(1D)

今天 Floppa Cat (FLOPPA) 的價格

今天 Floppa Cat (FLOPPA) 的實時價格爲 0.0056382 USD。目前其市值爲 $ 5.64M USD。FLOPPA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Floppa Cat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 108.75K USD
- Floppa Cat 當天價格變化爲 -13.12%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Floppa Cat (FLOPPA) 價格表現 USD

今天內，Floppa Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000851898752793055
在過去30天內，Floppa Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023701481
在過去60天內，Floppa Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006311649
在過去90天內，Floppa Cat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003234804273779255

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000851898752793055-13.12%
30天$ -0.0023701481-42.03%
60天$ +0.0006311649+11.19%
90天$ +0.003234804273779255+134.59%

Floppa Cat (FLOPPA) 價格分析

Floppa Cat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00555959
$ 0.00555959$ 0.00555959

$ 0.00651389
$ 0.00651389$ 0.00651389

$ 0.01677971
$ 0.01677971$ 0.01677971

-0.03%

-13.12%

-36.37%

Floppa Cat (FLOPPA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.64M
$ 5.64M$ 5.64M

$ 108.75K
$ 108.75K$ 108.75K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Floppa Cat (FLOPPA)

Just a caracal with floppy ears

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Floppa Cat (FLOPPA) 資源

官網

大家還在問：關於 Floppa Cat (FLOPPA) 的其他問題

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FLOPPA 兌換爲當地貨幣

1 FLOPPA 兌換 AUD
A$0.00902112
1 FLOPPA 兌換 GBP
0.004454178
1 FLOPPA 兌換 EUR
0.005412672
1 FLOPPA 兌換 USD
$0.0056382
1 FLOPPA 兌換 MYR
RM0.0253719
1 FLOPPA 兌換 TRY
0.197731674
1 FLOPPA 兌換 JPY
¥0.884238906
1 FLOPPA 兌換 RUB
0.58270797
1 FLOPPA 兌換 INR
0.479923584
1 FLOPPA 兌換 IDR
Rp92.429493408
1 FLOPPA 兌換 PHP
0.333555912
1 FLOPPA 兌換 EGP
￡E.0.287040762
1 FLOPPA 兌換 BRL
R$0.03552066
1 FLOPPA 兌換 CAD
C$0.008062626
1 FLOPPA 兌換 BDT
0.6737649
1 FLOPPA 兌換 NGN
8.76852864
1 FLOPPA 兌換 UAH
0.236635254
1 FLOPPA 兌換 VES
Bs0.28191
1 FLOPPA 兌換 PKR
Rs1.568772768
1 FLOPPA 兌換 KZT
2.947256286
1 FLOPPA 兌換 THB
฿0.1945179
1 FLOPPA 兌換 TWD
NT$0.183974466
1 FLOPPA 兌換 CHF
Fr0.005017998
1 FLOPPA 兌換 HKD
HK$0.043808814
1 FLOPPA 兌換 MAD
.د.م0.056269236