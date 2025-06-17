FLock OFF 圖標

FLock OFF 價格 (SN96)

USD

FLock OFF (SN96) 實時價格圖表

$2.1
$2.1$2.1
-13.10%(1D)

今天 FLock OFF (SN96) 的價格

今天 FLock OFF (SN96) 的實時價格爲 2.1 USD。目前其市值爲 $ 656.93K USD。SN96 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FLock OFF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- FLock OFF 當天價格變化爲 -13.18%
- 其循環供應量爲 312.87K USD

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FLock OFF (SN96) 價格表現 USD

今天內，FLock OFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.318803108264627
在過去30天內，FLock OFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，FLock OFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，FLock OFF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.318803108264627-13.18%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

FLock OFF (SN96) 價格分析

FLock OFF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

$ 2.44
$ 2.44$ 2.44

$ 4.31
$ 4.31$ 4.31

+1.67%

-13.18%

-47.31%

FLock OFF (SN96) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 656.93K
$ 656.93K$ 656.93K

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312.87K
312.87K 312.87K

什麼是FLock OFF (SN96)

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FLock OFF（SN96）代幣經濟

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大家還在問：關於 FLock OFF (SN96) 的其他問題

免責聲明

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SN96 兌換爲當地貨幣

1 SN96 兌換 VND
55,261.5
1 SN96 兌換 AUD
A$3.213
1 SN96 兌換 GBP
1.533
1 SN96 兌換 EUR
1.806
1 SN96 兌換 USD
$2.1
1 SN96 兌換 MYR
RM8.904
1 SN96 兌換 TRY
82.698
1 SN96 兌換 JPY
¥304.416
1 SN96 兌換 RUB
165.27
1 SN96 兌換 INR
181.314
1 SN96 兌換 IDR
Rp34,426.224
1 SN96 兌換 KRW
2,876.706
1 SN96 兌換 PHP
119.343
1 SN96 兌換 EGP
￡E.105.231
1 SN96 兌換 BRL
R$11.487
1 SN96 兌換 CAD
C$2.835
1 SN96 兌換 BDT
256.704
1 SN96 兌換 NGN
3,245.739
1 SN96 兌換 UAH
87.213
1 SN96 兌換 VES
Bs214.2
1 SN96 兌換 PKR
Rs594.72
1 SN96 兌換 KZT
1,076.355
1 SN96 兌換 THB
฿68.334
1 SN96 兌換 TWD
NT$62.076
1 SN96 兌換 AED
د.إ7.707
1 SN96 兌換 CHF
Fr1.701
1 SN96 兌換 HKD
HK$16.464
1 SN96 兌換 MAD
.د.م19.11
1 SN96 兌換 MXN
$39.753