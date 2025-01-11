Float Protocol 圖標

Float Protocol 價格 (BANK)

USD

Float Protocol (BANK) 實時價格圖表

$0.537558
$0.537558$0.537558
+4.30%(1D)

今天 Float Protocol (BANK) 的價格

今天 Float Protocol (BANK) 的實時價格爲 0.537558 USD。目前其市值爲 $ 72.19K USD。BANK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Float Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 261.68 USD
- Float Protocol 當天價格變化爲 +4.36%
- 其循環供應量爲 134.31K USD

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Float Protocol (BANK) 價格表現 USD

今天內，Float Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02243748
在過去30天內，Float Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0380753406
在過去60天內，Float Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0289114281
在過去90天內，Float Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0159913178176505

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.02243748+4.36%
30天$ -0.0380753406-7.08%
60天$ +0.0289114281+5.38%
90天$ -0.0159913178176505-2.88%

Float Protocol (BANK) 價格分析

Float Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.514339
$ 0.514339$ 0.514339

$ 0.539602
$ 0.539602$ 0.539602

$ 1,570.74
$ 1,570.74$ 1,570.74

-0.00%

+4.36%

-2.23%

Float Protocol (BANK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 72.19K
$ 72.19K$ 72.19K

$ 261.68
$ 261.68$ 261.68

134.31K
134.31K 134.31K

什麼是Float Protocol (BANK)

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Float Protocol (BANK) 資源

官網

大家還在問：關於 Float Protocol (BANK) 的其他問題

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BANK 兌換爲當地貨幣

1 BANK 兌換 AUD
A$0.87084396
1 BANK 兌換 GBP
0.43542198
1 BANK 兌換 EUR
0.52143126
1 BANK 兌換 USD
$0.537558
1 BANK 兌換 MYR
RM2.41363542
1 BANK 兌換 TRY
19.04030436
1 BANK 兌換 JPY
¥84.75676986
1 BANK 兌換 RUB
54.63201954
1 BANK 兌換 INR
46.33212402
1 BANK 兌換 IDR
Rp8,812.42481952
1 BANK 兌換 PHP
31.715922
1 BANK 兌換 EGP
￡E.27.16280574
1 BANK 兌換 BRL
R$3.28985496
1 BANK 兌換 CAD
C$0.77408352
1 BANK 兌換 BDT
65.57132484
1 BANK 兌換 NGN
833.41917204
1 BANK 兌換 UAH
22.72795224
1 BANK 兌換 VES
Bs28.490574
1 BANK 兌換 PKR
Rs149.69377626
1 BANK 兌換 KZT
283.6693566
1 BANK 兌換 THB
฿18.64251144
1 BANK 兌換 TWD
NT$17.79854538
1 BANK 兌換 CHF
Fr0.48917778
1 BANK 兌換 HKD
HK$4.18220124
1 BANK 兌換 MAD
.د.م5.39708232