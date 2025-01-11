今天 Float Protocol (BANK) 的價格

今天 Float Protocol (BANK) 的實時價格爲 0.537558 USD。目前其市值爲 $ 72.19K USD。BANK 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Float Protocol 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 261.68 USD

- Float Protocol 當天價格變化爲 +4.36%

- 其循環供應量爲 134.31K USD

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