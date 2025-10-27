FLIPN（FPN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.18% 漲跌幅（1D） +2.72% 漲跌幅（7D） +5.89% 漲跌幅（7D） +5.89%

FLIPN（FPN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FPN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FPN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FPN 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.18%，過去 24 小時內變動為 +2.72%，過去 7 天內累計變動為 +5.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FLIPN（FPN）市場資訊

市值 $ 258.24K$ 258.24K $ 258.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 261.30K$ 261.30K $ 261.30K 流通量 494.13M 494.13M 494.13M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

FLIPN 的目前市值為 $ 258.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FPN 的流通量為 494.13M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 261.30K。