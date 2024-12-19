FLEX Coin 圖標

FLEX Coin 價格 (FLEX)

USD

FLEX Coin (FLEX) 實時價格圖表

$0.16087
$0.16087$0.16087
0.00%(1D)

今天 FLEX Coin (FLEX) 的價格

今天 FLEX Coin (FLEX) 的實時價格爲 0.160869 USD。目前其市值爲 $ 15.86M USD。FLEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FLEX Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 367.97 USD
- FLEX Coin 當天價格變化爲 -0.09%
- 其循環供應量爲 98.66M USD

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FLEX Coin (FLEX) 價格表現 USD

今天內，FLEX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001532620143671
在過去30天內，FLEX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002161757
在過去60天內，FLEX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2647898913
在過去90天內，FLEX Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0001532620143671-0.09%
30天$ +0.0002161757+0.13%
60天$ +0.2647898913+164.60%
90天$ 0--

FLEX Coin (FLEX) 價格分析

FLEX Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.160736
$ 0.160736$ 0.160736

$ 0.161325
$ 0.161325$ 0.161325

$ 12.32
$ 12.32$ 12.32

-0.11%

-0.09%

-1.53%

FLEX Coin (FLEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 15.86M
$ 15.86M$ 15.86M

$ 367.97
$ 367.97$ 367.97

98.66M
98.66M 98.66M

什麼是FLEX Coin (FLEX)

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FLEX Coin (FLEX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 FLEX Coin (FLEX) 的其他問題

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FLEX 兌換爲當地貨幣

1 FLEX 兌換 AUD
A$0.2573904
1 FLEX 兌換 GBP
0.12708651
1 FLEX 兌換 EUR
0.15443424
1 FLEX 兌換 USD
$0.160869
1 FLEX 兌換 MYR
RM0.7239105
1 FLEX 兌換 TRY
5.64167583
1 FLEX 兌換 JPY
¥25.22104182
1 FLEX 兌換 RUB
16.62420246
1 FLEX 兌換 INR
13.69316928
1 FLEX 兌換 IDR
Rp2,637.19629936
1 FLEX 兌換 PHP
9.51701004
1 FLEX 兌換 EGP
￡E.8.19144948
1 FLEX 兌換 BRL
R$1.0134747
1 FLEX 兌換 CAD
C$0.23004267
1 FLEX 兌換 BDT
19.2238455
1 FLEX 兌換 NGN
250.1834688
1 FLEX 兌換 UAH
6.75167193
1 FLEX 兌換 VES
Bs8.04345
1 FLEX 兌換 PKR
Rs44.76019056
1 FLEX 兌換 KZT
84.09105237
1 FLEX 兌換 THB
฿5.5499805
1 FLEX 兌換 TWD
NT$5.24915547
1 FLEX 兌換 CHF
Fr0.14317341
1 FLEX 兌換 HKD
HK$1.24995213
1 FLEX 兌換 MAD
.د.م1.60547262