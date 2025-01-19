FLEX 圖標

FLEX 價格 (FLEX)

USD

FLEX (FLEX) 實時價格圖表

$0.01127308
$0.01127308$0.01127308
-15.00%(1D)

今天 FLEX (FLEX) 的價格

今天 FLEX (FLEX) 的實時價格爲 0.01127308 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FLEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FLEX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 279.17 USD
- FLEX 當天價格變化爲 -15.00%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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FLEX (FLEX) 價格表現 USD

今天內，FLEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00199056077815497
在過去30天內，FLEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026870851
在過去60天內，FLEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0052119946
在過去90天內，FLEX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00199056077815497-15.00%
30天$ -0.0026870851-23.83%
60天$ -0.0052119946-46.23%
90天$ 0--

FLEX (FLEX) 價格分析

FLEX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01120315
$ 0.01120315$ 0.01120315

$ 0.01333661
$ 0.01333661$ 0.01333661

$ 0.068856
$ 0.068856$ 0.068856

-0.33%

-15.00%

-3.96%

FLEX (FLEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 279.17
$ 279.17$ 279.17

0.00
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什麼是FLEX (FLEX)

FLEX is the staking coin staked inside the FLEX protocol, that earns yield from issuance of new loans and redemptions of debt.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

FLEX (FLEX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 FLEX (FLEX) 的其他問題

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FLEX 兌換爲當地貨幣

1 FLEX 兌換 AUD
A$0.0181496588
1 FLEX 兌換 GBP
0.0092439256
1 FLEX 兌換 EUR
0.0109348876
1 FLEX 兌換 USD
$0.01127308
1 FLEX 兌換 MYR
RM0.05072886
1 FLEX 兌換 TRY
0.3994052244
1 FLEX 兌換 JPY
¥1.7616442116
1 FLEX 兌換 RUB
1.1553779692
1 FLEX 兌換 INR
0.9760232664
1 FLEX 兌換 IDR
Rp184.8045605952
1 FLEX 兌換 PHP
0.660038834
1 FLEX 兌換 EGP
￡E.0.568163232
1 FLEX 兌換 BRL
R$0.068765788
1 FLEX 兌換 CAD
C$0.0162332352
1 FLEX 兌換 BDT
1.36967922
1 FLEX 兌換 NGN
17.5592876004
1 FLEX 兌換 UAH
0.4747093988
1 FLEX 兌換 VES
Bs0.60874632
1 FLEX 兌換 PKR
Rs3.1427092424
1 FLEX 兌換 KZT
5.9835254024
1 FLEX 兌換 THB
฿0.3876812212
1 FLEX 兌換 TWD
NT$0.3707716012
1 FLEX 兌換 CHF
Fr0.0102585028
1 FLEX 兌換 HKD
HK$0.0877045624
1 FLEX 兌換 MAD
.د.م0.1131817232