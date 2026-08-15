Fletch Finance 今日價格

Fletch Finance (FLETCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.21%。目前 FLETCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FLETCH。

Fletch Finance 目前市值在 $ 34,751 排名第 #-，流通供應量為 1.00B FLETCH。過去 24 小時內，FLETCH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00155724，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FLETCH 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 +6.72%。過去一天，總交易量達到 --。

Fletch Finance（FLETCH）市場資訊

市值 $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fletch Finance 的目前市值為 $ 34.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLETCH 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.75K。