Flaze Coin（FLAZE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00296749 24H最高價 $ 0.00306411 歷史最高 $ 0.01720448 最低價 $ 0.00211363 漲跌幅（1H） +0.32% 漲跌幅（1D） -0.58% 漲跌幅（7D） +2.03%

Flaze Coin（FLAZE）目前實時價格為 $0.00298335。過去 24 小時內，FLAZE 的交易價格在 $ 0.00296749 至 $ 0.00306411 之間波動，市場活躍度顯著。FLAZE 的歷史最高價為 $ 0.01720448，歷史最低價為 $ 0.00211363。

從短期表現來看，FLAZE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.32%，過去 24 小時內變動為 -0.58%，過去 7 天內累計變動為 +2.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Flaze Coin（FLAZE）市場資訊

市值 $ 57.48K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 57.48K 流通量 19.27M 總供應量 19,265,572.042045552

Flaze Coin 的目前市值為 $ 57.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLAZE 的流通量為 19.27M，總供應量是 19265572.042045552，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57.48K。