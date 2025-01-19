Flat Money 圖標

Flat Money 價格 (UNIT)

USD

Flat Money (UNIT) 實時價格圖表

$4,242.65
$4,242.65$4,242.65
+0.10%(1D)

今天 Flat Money (UNIT) 的價格

今天 Flat Money (UNIT) 的實時價格爲 4,242.65 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UNIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flat Money 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Flat Money 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Flat Money (UNIT) 價格表現 USD

今天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.16
在過去30天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +120.6142968500
在過去60天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +308.6188463000
在過去90天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +6.16+0.15%
30天$ +120.6142968500+2.84%
60天$ +308.6188463000+7.27%
90天$ 0--

Flat Money (UNIT) 價格分析

Flat Money 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4,233.04
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$ 4,242.57
$ 4,242.57$ 4,242.57

$ 4,242.54
$ 4,242.54$ 4,242.54

+0.00%

+0.15%

+1.25%

Flat Money (UNIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Flat Money (UNIT)

UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.

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Flat Money (UNIT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Flat Money (UNIT) 的其他問題

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UNIT 兌換爲當地貨幣

1 UNIT 兌換 AUD
A$6,830.6665
1 UNIT 兌換 GBP
3,478.973
1 UNIT 兌換 EUR
4,115.3705
1 UNIT 兌換 USD
$4,242.65
1 UNIT 兌換 MYR
RM19,091.925
1 UNIT 兌換 TRY
150,317.0895
1 UNIT 兌換 JPY
¥662,998.9155
1 UNIT 兌換 RUB
434,829.1985
1 UNIT 兌換 INR
367,328.637
1 UNIT 兌換 IDR
Rp69,551,628.216
1 UNIT 兌換 PHP
248,407.1575
1 UNIT 兌換 EGP
￡E.213,829.56
1 UNIT 兌換 BRL
R$25,880.165
1 UNIT 兌換 CAD
C$6,109.416
1 UNIT 兌換 BDT
515,481.975
1 UNIT 兌換 NGN
6,608,478.9195
1 UNIT 兌換 UAH
178,657.9915
1 UNIT 兌換 VES
Bs229,103.1
1 UNIT 兌換 PKR
Rs1,182,765.967
1 UNIT 兌換 KZT
2,251,913.767
1 UNIT 兌換 THB
฿145,904.7335
1 UNIT 兌換 TWD
NT$139,540.7585
1 UNIT 兌換 CHF
Fr3,860.8115
1 UNIT 兌換 HKD
HK$33,007.817
1 UNIT 兌換 MAD
.د.م42,596.206