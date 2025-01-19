Flat Money 價格 (UNIT)
今天 Flat Money (UNIT) 的實時價格爲 4,242.65 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UNIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flat Money 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- Flat Money 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +6.16。
在過去30天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +120.6142968500。
在過去60天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +308.6188463000。
在過去90天內，Flat Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +6.16
|+0.15%
|30天
|$ +120.6142968500
|+2.84%
|60天
|$ +308.6188463000
|+7.27%
|90天
|$ 0
|--
Flat Money 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.00%
+0.15%
+1.25%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.
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|1 UNIT 兌換 AUD
A$6,830.6665
|1 UNIT 兌換 GBP
￡3,478.973
|1 UNIT 兌換 EUR
€4,115.3705
|1 UNIT 兌換 USD
$4,242.65
|1 UNIT 兌換 MYR
RM19,091.925
|1 UNIT 兌換 TRY
₺150,317.0895
|1 UNIT 兌換 JPY
¥662,998.9155
|1 UNIT 兌換 RUB
₽434,829.1985
|1 UNIT 兌換 INR
₹367,328.637
|1 UNIT 兌換 IDR
Rp69,551,628.216
|1 UNIT 兌換 PHP
₱248,407.1575
|1 UNIT 兌換 EGP
￡E.213,829.56
|1 UNIT 兌換 BRL
R$25,880.165
|1 UNIT 兌換 CAD
C$6,109.416
|1 UNIT 兌換 BDT
৳515,481.975
|1 UNIT 兌換 NGN
₦6,608,478.9195
|1 UNIT 兌換 UAH
₴178,657.9915
|1 UNIT 兌換 VES
Bs229,103.1
|1 UNIT 兌換 PKR
Rs1,182,765.967
|1 UNIT 兌換 KZT
₸2,251,913.767
|1 UNIT 兌換 THB
฿145,904.7335
|1 UNIT 兌換 TWD
NT$139,540.7585
|1 UNIT 兌換 CHF
Fr3,860.8115
|1 UNIT 兌換 HKD
HK$33,007.817
|1 UNIT 兌換 MAD
.د.م42,596.206