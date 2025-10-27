Flash Liquidity Token（FLP.1）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 24H最低價 $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 24H最高價 24H最低價 $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 24H最高價 $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 歷史最高 $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 最低價 $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 漲跌幅（1H） +0.15% 漲跌幅（1D） +0.07% 漲跌幅（7D） +2.26% 漲跌幅（7D） +2.26%

Flash Liquidity Token（FLP.1）目前實時價格為 $1.44。過去 24 小時內，FLP.1 的交易價格在 $ 1.44 至 $ 1.47 之間波動，市場活躍度顯著。FLP.1 的歷史最高價為 $ 1.58，歷史最低價為 $ 1.18。

從短期表現來看，FLP.1 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.15%，過去 24 小時內變動為 +0.07%，過去 7 天內累計變動為 +2.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Flash Liquidity Token（FLP.1）市場資訊

市值 $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.69M$ 5.69M $ 5.69M 流通量 3.93M 3.93M 3.93M 總供應量 3,933,808.509347 3,933,808.509347 3,933,808.509347

Flash Liquidity Token 的目前市值為 $ 5.69M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLP.1 的流通量為 3.93M，總供應量是 3933808.509347，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.69M。