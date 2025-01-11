Flash 價格 (FLASH)
今天 Flash (FLASH) 的實時價格爲 0.00755003 USD。目前其市值爲 $ 755.64K USD。FLASH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.44K USD
- Flash 當天價格變化爲 +20.22%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00126966。
在過去30天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00126966
|+20.22%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Flash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.22%
+20.22%
-6.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.
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|1 FLASH 兌換 AUD
A$0.0122310486
|1 FLASH 兌換 GBP
￡0.0061155243
|1 FLASH 兌換 EUR
€0.0073235291
|1 FLASH 兌換 USD
$0.00755003
|1 FLASH 兌換 MYR
RM0.0338996347
|1 FLASH 兌換 TRY
₺0.2674220626
|1 FLASH 兌換 JPY
¥1.1904132301
|1 FLASH 兌換 RUB
₽0.7673095489
|1 FLASH 兌換 INR
₹0.6507370857
|1 FLASH 兌換 IDR
Rp123.7709638032
|1 FLASH 兌換 PHP
₱0.44545177
|1 FLASH 兌換 EGP
￡E.0.3815030159
|1 FLASH 兌換 BRL
R$0.0462061836
|1 FLASH 兌換 CAD
C$0.0108720432
|1 FLASH 兌換 BDT
৳0.9209526594
|1 FLASH 兌換 NGN
₦11.7054155114
|1 FLASH 兌換 UAH
₴0.3192152684
|1 FLASH 兌換 VES
Bs0.40015159
|1 FLASH 兌換 PKR
Rs2.1024568541
|1 FLASH 兌換 KZT
₸3.984150831
|1 FLASH 兌換 THB
฿0.2618350404
|1 FLASH 兌換 TWD
NT$0.2499814933
|1 FLASH 兌換 CHF
Fr0.0068705273
|1 FLASH 兌換 HKD
HK$0.0587392334
|1 FLASH 兌換 MAD
.د.م0.0758023012