Flash 圖標

Flash 價格 (FLASH)

USD

Flash (FLASH) 實時價格圖表

$0.00755003
$0.00755003$0.00755003
+20.20%(1D)

今天 Flash (FLASH) 的價格

今天 Flash (FLASH) 的實時價格爲 0.00755003 USD。目前其市值爲 $ 755.64K USD。FLASH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.44K USD
- Flash 當天價格變化爲 +20.22%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Flash (FLASH) 價格表現 USD

今天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00126966
在過去30天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Flash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00126966+20.22%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Flash (FLASH) 價格分析

Flash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00567482
$ 0.00567482$ 0.00567482

$ 0.00755637
$ 0.00755637$ 0.00755637

$ 0.01571238
$ 0.01571238$ 0.01571238

+0.22%

+20.22%

-6.56%

Flash (FLASH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 755.64K
$ 755.64K$ 755.64K

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Flash (FLASH)

Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.

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Flash (FLASH) 資源

白皮書
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大家還在問：關於 Flash (FLASH) 的其他問題

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FLASH 兌換爲當地貨幣

1 FLASH 兌換 AUD
A$0.0122310486
1 FLASH 兌換 GBP
0.0061155243
1 FLASH 兌換 EUR
0.0073235291
1 FLASH 兌換 USD
$0.00755003
1 FLASH 兌換 MYR
RM0.0338996347
1 FLASH 兌換 TRY
0.2674220626
1 FLASH 兌換 JPY
¥1.1904132301
1 FLASH 兌換 RUB
0.7673095489
1 FLASH 兌換 INR
0.6507370857
1 FLASH 兌換 IDR
Rp123.7709638032
1 FLASH 兌換 PHP
0.44545177
1 FLASH 兌換 EGP
￡E.0.3815030159
1 FLASH 兌換 BRL
R$0.0462061836
1 FLASH 兌換 CAD
C$0.0108720432
1 FLASH 兌換 BDT
0.9209526594
1 FLASH 兌換 NGN
11.7054155114
1 FLASH 兌換 UAH
0.3192152684
1 FLASH 兌換 VES
Bs0.40015159
1 FLASH 兌換 PKR
Rs2.1024568541
1 FLASH 兌換 KZT
3.984150831
1 FLASH 兌換 THB
฿0.2618350404
1 FLASH 兌換 TWD
NT$0.2499814933
1 FLASH 兌換 CHF
Fr0.0068705273
1 FLASH 兌換 HKD
HK$0.0587392334
1 FLASH 兌換 MAD
.د.م0.0758023012