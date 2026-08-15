FlareFox 今日價格

FlareFox (FLX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FLX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FLX。

FlareFox 目前市值在 $ 23,737 排名第 #-，流通供應量為 18.93B FLX。過去 24 小時內，FLX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FLX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.01%。過去一天，總交易量達到 --。

FlareFox（FLX）市場資訊

市值 $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K 流通量 18.93B 18.93B 18.93B 總供應量 18,926,607,249.10665 18,926,607,249.10665 18,926,607,249.10665

FlareFox 的目前市值為 $ 23.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLX 的流通量為 18.93B，總供應量是 18926607249.10665，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.74K。