Flare Finance 價格 (EXFI)
今天 Flare Finance (EXFI) 的實時價格爲 0.02530051 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EXFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flare Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.25K USD
- Flare Finance 當天價格變化爲 +7.44%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 EXFI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 EXFI 價格信息的首選平臺。
今天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00175286。
在過去30天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026602195。
在過去60天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0051123424。
在過去90天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00175286
|+7.44%
|30天
|$ -0.0026602195
|-10.51%
|60天
|$ +0.0051123424
|+20.21%
|90天
|$ 0
|--
Flare Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+16.20%
+7.44%
+16.34%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Flare Finance is the first institutional-grade decentralized finance platform being built on the Flare Network. It offers a diverse suite of 6 trustless products to the participants of the Flare Network including; yield farming, swaps, loans, insurance, wrapping, and yield mining. Flare Finance has a goal to unite the ecosystems of the Flare Network in one easily adoptable platform for the holders of XRP, DOGE, LTC, XLM, and FLR.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 EXFI 兌換 AUD
A$0.0407338211
|1 EXFI 兌換 GBP
￡0.0207464182
|1 EXFI 兌換 EUR
€0.0245414947
|1 EXFI 兌換 USD
$0.02530051
|1 EXFI 兌換 MYR
RM0.113852295
|1 EXFI 兌換 TRY
₺0.8963970693
|1 EXFI 兌換 JPY
¥3.9537106977
|1 EXFI 兌換 RUB
₽2.5930492699
|1 EXFI 兌換 INR
₹2.1905181558
|1 EXFI 兌換 IDR
Rp414.7623926544
|1 EXFI 兌換 PHP
₱1.4813448605
|1 EXFI 兌換 EGP
￡E.1.275145704
|1 EXFI 兌換 BRL
R$0.154333111
|1 EXFI 兌換 CAD
C$0.0364327344
|1 EXFI 兌換 BDT
৳3.074011965
|1 EXFI 兌換 NGN
₦39.4088333913
|1 EXFI 兌換 UAH
₴1.0654044761
|1 EXFI 兌換 VES
Bs1.36622754
|1 EXFI 兌換 PKR
Rs7.0532761778
|1 EXFI 兌換 KZT
₸13.4290046978
|1 EXFI 兌換 THB
฿0.8700845389
|1 EXFI 兌換 TWD
NT$0.8321337739
|1 EXFI 兌換 CHF
Fr0.0230234641
|1 EXFI 兌換 HKD
HK$0.1968379678
|1 EXFI 兌換 MAD
.د.م0.2540171204