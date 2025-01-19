Flare Finance 圖標

Flare Finance 價格 (EXFI)

USD

Flare Finance (EXFI) 實時價格圖表

$0.02530748
$0.02530748$0.02530748
+7.30%(1D)

今天 Flare Finance (EXFI) 的價格

今天 Flare Finance (EXFI) 的實時價格爲 0.02530051 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EXFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Flare Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.25K USD
- Flare Finance 當天價格變化爲 +7.44%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Flare Finance (EXFI) 價格表現 USD

今天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00175286
在過去30天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026602195
在過去60天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0051123424
在過去90天內，Flare Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00175286+7.44%
30天$ -0.0026602195-10.51%
60天$ +0.0051123424+20.21%
90天$ 0--

Flare Finance (EXFI) 價格分析

Flare Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02117357
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$ 0.02530748
$ 0.02530748$ 0.02530748

$ 14.5
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+16.20%

+7.44%

+16.34%

Flare Finance (EXFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.25K
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什麼是Flare Finance (EXFI)

Flare Finance is the first institutional-grade decentralized finance platform being built on the Flare Network. It offers a diverse suite of 6 trustless products to the participants of the Flare Network including; yield farming, swaps, loans, insurance, wrapping, and yield mining. Flare Finance has a goal to unite the ecosystems of the Flare Network in one easily adoptable platform for the holders of XRP, DOGE, LTC, XLM, and FLR.

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Flare Finance (EXFI) 資源

官網

大家還在問：關於 Flare Finance (EXFI) 的其他問題

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EXFI 兌換爲當地貨幣

1 EXFI 兌換 AUD
A$0.0407338211
1 EXFI 兌換 GBP
0.0207464182
1 EXFI 兌換 EUR
0.0245414947
1 EXFI 兌換 USD
$0.02530051
1 EXFI 兌換 MYR
RM0.113852295
1 EXFI 兌換 TRY
0.8963970693
1 EXFI 兌換 JPY
¥3.9537106977
1 EXFI 兌換 RUB
2.5930492699
1 EXFI 兌換 INR
2.1905181558
1 EXFI 兌換 IDR
Rp414.7623926544
1 EXFI 兌換 PHP
1.4813448605
1 EXFI 兌換 EGP
￡E.1.275145704
1 EXFI 兌換 BRL
R$0.154333111
1 EXFI 兌換 CAD
C$0.0364327344
1 EXFI 兌換 BDT
3.074011965
1 EXFI 兌換 NGN
39.4088333913
1 EXFI 兌換 UAH
1.0654044761
1 EXFI 兌換 VES
Bs1.36622754
1 EXFI 兌換 PKR
Rs7.0532761778
1 EXFI 兌換 KZT
13.4290046978
1 EXFI 兌換 THB
฿0.8700845389
1 EXFI 兌換 TWD
NT$0.8321337739
1 EXFI 兌換 CHF
Fr0.0230234641
1 EXFI 兌換 HKD
HK$0.1968379678
1 EXFI 兌換 MAD
.د.م0.2540171204