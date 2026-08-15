FlapVault 今日價格

FlapVault (蝴蝶金库) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.54%。目前 蝴蝶金库 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 蝴蝶金库。

FlapVault 目前市值在 $ 14,282.15 排名第 #-，流通供應量為 536.31M 蝴蝶金库。過去 24 小時內，蝴蝶金库 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，蝴蝶金库 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -11.71%。過去一天，總交易量達到 --。

FlapVault（蝴蝶金库）市場資訊

市值 $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.63K$ 26.63K $ 26.63K 流通量 536.31M 536.31M 536.31M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FlapVault 的目前市值為 $ 14.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。蝴蝶金库 的流通量為 536.31M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.63K。