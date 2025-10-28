FixMe AI（FIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00177176 $ 0.00177176 $ 0.00177176 24H最低價 $ 0.00185365 $ 0.00185365 $ 0.00185365 24H最高價 24H最低價 $ 0.00177176$ 0.00177176 $ 0.00177176 24H最高價 $ 0.00185365$ 0.00185365 $ 0.00185365 歷史最高 $ 0.00612491$ 0.00612491 $ 0.00612491 最低價 $ 0.00173911$ 0.00173911 $ 0.00173911 漲跌幅（1H） +0.41% 漲跌幅（1D） +2.03% 漲跌幅（7D） -11.49% 漲跌幅（7D） -11.49%

FixMe AI（FIX）目前實時價格為 $0.00181228。過去 24 小時內，FIX 的交易價格在 $ 0.00177176 至 $ 0.00185365 之間波動，市場活躍度顯著。FIX 的歷史最高價為 $ 0.00612491，歷史最低價為 $ 0.00173911。

從短期表現來看，FIX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.41%，過去 24 小時內變動為 +2.03%，過去 7 天內累計變動為 -11.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FixMe AI（FIX）市場資訊

市值 $ 46.12K$ 46.12K $ 46.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 90.61K$ 90.61K $ 90.61K 流通量 25.45M 25.45M 25.45M 總供應量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

FixMe AI 的目前市值為 $ 46.12K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FIX 的流通量為 25.45M，總供應量是 50000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 90.61K。