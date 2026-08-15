FixedCoin 今日價格

FixedCoin (FIX) 今日實時價格為 $ 1.55，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FIX 兌 USD 的匯率為 $ 1.55 每 FIX。

FixedCoin 目前市值在 $ 15,475.01 排名第 #-，流通供應量為 9.99K FIX。過去 24 小時內，FIX 的交易價格在 $ 1.54（低點）和 $ 1.55（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 11.88，而歷史最低價為 $ 1.26。

短期表現方面，FIX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +2.61%。過去一天，總交易量達到 $ 8.53。

FixedCoin（FIX）市場資訊

市值 $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K 成交量（24H） $ 8.53$ 8.53 $ 8.53 完全稀釋市值 $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K 流通量 9.99K 9.99K 9.99K 總供應量 9,992.97764456 9,992.97764456 9,992.97764456

FixedCoin 的目前市值為 $ 15.48K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.53。FIX 的流通量為 9.99K，總供應量是 9992.97764456，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.48K。