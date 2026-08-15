FitGirl Repacks 今日價格

FitGirl Repacks (FITGIRL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 FITGIRL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FITGIRL。

FitGirl Repacks 目前市值在 $ 18,400.46 排名第 #-，流通供應量為 999.93M FITGIRL。過去 24 小時內，FITGIRL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FITGIRL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.37%。過去一天，總交易量達到 --。

FitGirl Repacks（FITGIRL）市場資訊

市值 $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K 流通量 999.93M 999.93M 999.93M 總供應量 999,934,841.895547 999,934,841.895547 999,934,841.895547

FitGirl Repacks 的目前市值為 $ 18.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FITGIRL 的流通量為 999.93M，總供應量是 999934841.895547，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.40K。