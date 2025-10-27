FITCOIN（FITCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00348326 24H最低價 $ 0.00454793 24H最高價 歷史最高 $ 0.00833283 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +2.01% 漲跌幅（1D） -8.48% 漲跌幅（7D） +54.45%

FITCOIN（FITCOIN）目前實時價格為 $0.00371199。過去 24 小時內，FITCOIN 的交易價格在 $ 0.00348326 至 $ 0.00454793 之間波動，市場活躍度顯著。FITCOIN 的歷史最高價為 $ 0.00833283，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FITCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.01%，過去 24 小時內變動為 -8.48%，過去 7 天內累計變動為 +54.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FITCOIN（FITCOIN）市場資訊

市值 $ 3.37M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.44M 流通量 903.55M 總供應量 923,364,625.8438803

FITCOIN 的目前市值為 $ 3.37M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FITCOIN 的流通量為 903.55M，總供應量是 923364625.8438803，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.44M。