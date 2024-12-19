Fisttrumppump 價格 (FTP)
今天 Fisttrumppump (FTP) 的實時價格爲 1.01 USD。目前其市值爲 $ 1.01M USD。FTP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fisttrumppump 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 46.97K USD
- Fisttrumppump 當天價格變化爲 -13.52%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，Fisttrumppump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.158005603396329。
在過去30天內，Fisttrumppump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.3047007290。
在過去60天內，Fisttrumppump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Fisttrumppump 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.158005603396329
|-13.52%
|30天
|$ +1.3047007290
|+129.18%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Fisttrumppump 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.87%
-13.52%
-4.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
FTP symbolizes the power of the fist pump throughout the world. FTP is a politifi meme that has the team and the staying power to be a long lasting project on the ethereum blockchain. Backed by other politifi whales FTP has a tremendous foundation. The fist pump is recognized worldwide as a symbol of power, respect and resilience. The fist pump represents the strength of America and how important a solid leadership is! THE FIST STAYS PUMPED!!!!!
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|1 FTP 兌換 AUD
A$1.6059
|1 FTP 兌換 GBP
￡0.7979
|1 FTP 兌換 EUR
€0.9696
|1 FTP 兌換 USD
$1.01
|1 FTP 兌換 MYR
RM4.545
|1 FTP 兌換 TRY
₺35.451
|1 FTP 兌換 JPY
¥159.0245
|1 FTP 兌換 RUB
₽104.2724
|1 FTP 兌換 INR
₹85.951
|1 FTP 兌換 IDR
Rp16,557.3744
|1 FTP 兌換 PHP
₱59.6607
|1 FTP 兌換 EGP
￡E.51.4191
|1 FTP 兌換 BRL
R$6.2115
|1 FTP 兌換 CAD
C$1.4443
|1 FTP 兌換 BDT
৳120.7051
|1 FTP 兌換 NGN
₦1,568.3179
|1 FTP 兌換 UAH
₴42.3998
|1 FTP 兌換 VES
Bs50.5
|1 FTP 兌換 PKR
Rs281.0931
|1 FTP 兌換 KZT
₸529.8965
|1 FTP 兌換 THB
฿34.9258
|1 FTP 兌換 TWD
NT$32.9765
|1 FTP 兌換 CHF
Fr0.8989
|1 FTP 兌換 HKD
HK$7.8477
|1 FTP 兌換 MAD
.د.م10.1303